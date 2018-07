Palagiustizia Bari: Bonafede, task force per notifiche

(ANSA) - BARI, 2 LUG - "Non lasceremo soli i cancellieri alle prese con migliaia di notifiche, stiamo pensando a una task force che renda più agevole e veloce questo compito". Lo scrive il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in un post pubblicato su Facebook all'indomani dello smantellamento della tendopoli allestita un mese fa a Bari per celebrare le udienze di rinvio dei processi penali, dopo la dichiarazione di inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz. "Ieri - scrive Bonafede - la Protezione civile ha smantellato la tendopoli al tribunale di Bari in seguito al decreto emanato dal Governo per sospendere i processi fino al prossimo 30 settembre. Un provvedimento la cui urgenza era dettata proprio dalla inaccettabile situazione in cui si amministrava la giustizia a Bari: dentro delle tende, fra caldo tropicale, zanzare, allagamenti". "Siamo al lavoro - conclude - per dare agli uffici giudiziari di Bari una sede sicura per ospitare tutte le sezioni: i tecnici del ministero stanno facendo i sopralluoghi".