Litiga con vicino per parcheggio, muore per malore

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 2 LUG - Gli agenti della squadra mobile della questura di Foggia stanno indagando sulla morte del primario del reparto di chirurgia dell'ospedale "Tatarella" di Cerignola, Francesco Saverio Amorese, di 67 anni, deceduto a seguito di un malore avvertito poco dopo aver un litigio con un vicino di casa, per un parcheggio. L'episodio si è verificato nella notte di domenica scorsa, all'interno del residence dove il medico viveva, in via Torre Quarto. I due già in passato avevano avuto una serie di diverbi perché, secondo quanto raccontato dalla compagna di Amorese, il dirimpettaio parcheggiava l'auto ostruendo l'accesso al box. L'altra sera, nel rincasare, i due hanno avuto l'ennesima discussione. La compagna del primario, presente al momento del litigio, ha raccontato agli inquirenti che, il vicino avrebbe usato parole pesanti nei confronti del medico e lo avrebbe strattonato, afferrandolo per un braccio e per la gola. Amorese, non appena tornato a casa ha avvertito un forte malore ed è morto.