Frontex, da summit Ue emersa fermezza

(ANSA) - BRUXELLES, 2 LUG - Nelle conclusioni del vertice Ue "vedo una certa fermezza, e la fine di una certa ingenuità". Così il direttore esecutivo di Frontex, Fabrice Leggeri, ai microfoni dell'emittente francese Cnews. "Per molto tempo si è guardato soprattutto all'aspetto umanitario, e non a quello dei gruppi criminali che si arricchivano su questa miseria umana, prendendo in ostaggio morale l'Europa", spiega.