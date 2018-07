Migranti: psicologa su Fb,'tragedia in mare è fotomontaggio'

(ANSA) - VENEZIA, 2 LUG - L'Ordine degli psicologi del Veneto ha preso le distanze dalle affermazioni su Facebook di una psicologa veronese, iscritta alla sezione B dell'Albo, secondo la quale la tragedia dei migranti in mare sarebbe un fotomontaggio e i bambini morti raccolti dalle Ong dei manichini. "Non è una psicologa autorizzata ad esercitare la professione - precisa l'Ordine - e l'assenza di empatia di fronte ad una vita spezzata è una sconfitta per chi fa il nostro lavoro".