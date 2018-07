Quattro italiane e una foto virale: staffetta azzurra tra oro e politica

Da sinistra a destra: Raphaela Lukudu, Maria Benedicta Chigbolu, Libania Grenot, Ayomide Folorunso. Segni particolari: italiane. E campionesse. Pertanto già abituate alle medaglie, alle interviste e alle foto sui giornali. Mai, però, avrebbero immaginato di diventare «virali» dopo una vittoria ai Giochi del Mediterraneo, manifestazione certamente importante per gli atleti, molto meno per i media. E, per dirla tutta, con un tempo relativamente «modesto» di 3' 25''16, a oltre tre secondi dal record italiano della 4x400 detenuto da tre di loro e con Maria Enrica Spacca al posto della Lukudu.

E allora perchè ieri questa foto è finita - a scoppio ritardato di un paio di giorni - sulle prime pagine di alcuni tra i più importanti quotidiani nazionali, gli stessi che alla spedizione azzurra a Tarragona (oltre 156 medaglie vinte) avevano concesso poche righe?

Semplice: perchè nel frattempo aveva fatto il giro dei social network, che sempre più spesso dettano l'agenda ai mezzi d'informazione tradizionali. Mai come in questo momento storico, del resto, Mediterraneo significa migranti, ong, politiche (e polemiche) sull'accoglienza, in Italia ein Europa. Roberto Saviano è stato il primo a postare la foto, subito imitato da migliaia di persone. Così la foto è diventata un simbolo e l'hashtag #primeleitaliane, oltre che un inno all'integrazione e alla società multietnica, si è trasformato in un messaggio politico gridato a gran voce al Ministro degli Interni Matteo Salvini che in quelle stesse ore stava celebrando l'annuale raduno della Lega a Pontida. Anche l'altro Matteo, Renzi, si è accodato nel complimentarsi con le ragazze azzurre, finchè lo stesso Salvini, sempre su facebook, è salito sul carro scrivendo: «Bravissime, mi piacerebbe incontrarle e abbracciarle. Come tutti hanno capito, il problema è la presenza di centinaia di migliaia di immigrati clandestini che non scappano dalla guerra e la guerra ce la portano in casa, non certo ragazze e ragazzi che, a prescindere dal colore della pelle, contribuiscono a far crescere il nostro Paese. Applausi ragazze!!!».

Ieri decine di testate (BBC compresa) hanno cercato di intervistare le protagoniste di questo «caso», compresa la fidentina di origini nigeriane «Ayo» Folorunso, che sulle pagine della Gazzetta di Parma è di casa. Ma sia lei che le compagne Chigbolu (romana di padre nigeriano) e Lukudu (nata ad Aversa da genitori sudanesi e cresciuta a Modena) gareggiano per gruppi sportivi militari e non hanno ottenuto il permesso di parlare con la stampa di argomenti extrasportivi. Solo la Grenot, cubana di nascita e italiana per matrimonio, ha rilasciato le dichiarazioni che leggete qui accanto, non dovendo chiedere alcun nulla osta.

Restano alcune considerazioni: chi segue (e ama) lo sport, è abituato da sempre a non guardare al colore della pelle e se proprio ci è costretto cerca comunque di non fare distinzioni, soprattutto se si tratta di atleti e atlete italiane. Chi voleva farne un caso politico, invece, ha scelto la prima gara che gli capitava a tiro e magari nemmeno sa che a questi stessi Giochi del Mediterraneo molte altre medaglie italiane sono arrivate da giovani di colore (e dàgli) che non hanno avuto la stessa visibilità. E forse, strumentalizzandole oltre i loro meriti (termine usato dallo stesso presidente del Coni, Giovanni Malagò), non ha fatto un favore a queste splendide ragazze, perfettamente integrate, che ora rischiano di venir messe su un piedistallo diverso da quello che amano di più, e che si chiama podio.