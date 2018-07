(ANSA) - BERGAMO, 3 LUG - Quattro persone sono decedute in un incidente stradale alle 10 di questa mattina ad Albano Sant'Alessandro, sulla statale 42 del Tonale in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenute le ambulanze e l'elicottero del 118. Il traffico è bloccato. Secondo le prime informazioni, un mezzo pesante avrebbe travolto un'utilitaria. Quattro persone sono morte sul colpo e i soccorsi si sono rivelati vani: una quinta persona, di 34 anni, sarebbe invece ferita in modo grave. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri.