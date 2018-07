(ANSAmed) - BEIRUT, 3 LUG - Un presunto deposito di armi degli Hezbollah libanesi è stato colpito e distrutto da raid aerei attribuiti a Israele nel sud-ovest della Siria, secondo quanto riportato dalla tv panaraba al Jazira edita dal Qatar. L'emittente precisa che il raid, di cui ancora non vi sono conferme su altri media, è stato compiuto nella regione di Daraa, investita da due settimane dall'offensiva governativa siriana e russa contro milizie siriane anti-regime. L'attacco è avvenuto nei pressi della cittadina di Mahja, lungo l'autostrada che collega Damasco a Daraa. Sui social media sono apparse poco fa immagini, non verificabili in maniera indipendente, di una densa colonna di fumo che si leva dalla località colpita.