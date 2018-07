Kurz, con governo Italia solide relazioni

(ANSA) - STRASBURGO, 3 LUG - "Con l'Italia abbiamo solide relazioni e noi rispettiamo la decisione delle quote in tutti i paesi membri ed in qualità di cancelliere ho sempre cercato di avere dei buoni contatti con tutti i paesi vicini, ma anche con tutti altri partner dell'Ue". Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz alla conferenza stampa al parlamento europeo a Strasburgo. "Ma naturalmente in qualità di presidente di turno del semestre europeo è necessario cooperare con tutti i governi ed i capi di stato e di governo dell'Ue".