A Roma rivoluzione Mic, card 5 euro per musei gratis un anno

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Per chi vive e studia in città arriva la rivoluzione Mic, la nuova card che al costo di 5 euro per 12 mesi permetterà l'ingresso illimitato in tutti i Musei Civici". Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi. "E' di fatto una gratuità ed è un fatto unico in Europa", le ha fatto eco il vicesindaco Luca Bergamo. Insieme a Raggi anche il ministro della Cultura Alberto Bonisoli: "Mi piacerebbe rubare questa idea. Non so se lo strumento sarà lo stesso. Ma mi piacerebbe svilupparlo in altri contesti e territori dialogando con enti locali".