Trovato morto l'escursionista disperso nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 3 LUG - È stato ritrovato morto ad Usseglio, in un canalone, l'escursionista 33enne disperso nella Valle di Viù, nel Torinese. L'uomo è stato ritrovato vicino al lago di Malciaussia, da dove era partito per un'escursione insieme al suo San Bernardo. Il cane è vivo. I vigili del fuoco, insieme al soccorso alpino e ai carabinieri della stazione di Viù, sono impegnati nelle operazioni di recupero. Ancora da chiarire le cause del decesso: l'escursionista potrebbe essere scivolato o potrebbe essere stato colpito da un malore. (ANSA).