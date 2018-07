Xylella: Andriukaitis contro blog Grillo, 'zero fake news'

(ANSA) - BRUXELLES, 3 LUG - "Leggo oggi sul blog di Beppe Grillo 'nessun legame scientifico tra ulivi e xylella'". Ma la xylella "è una grave malattia vegetale che uccide gli ulivi. Zero fakenews". Così, in un tweet, il commissario europeo alla salute e alla sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis ha risposto ad un post - a firma della giornalista tedesca Petra Reski e 'ospitato' il primo luglio scorso dal blog di Grillo - in cui si sostiene che non esiste un legame scientifico tra la malattia che sta uccidendo gli ulivi in Puglia e il batterio della xylella. Sul suo profilo Twitter, il commissario europeo scrive: "Leggo oggi sul blog di Beppe Grillo 'nessun legame scientifico tra ulivi e xylella'. Flashback nella mia mente: luglio 2015, in piedi in un campo di ulivi morenti in Puglia. Straziante davvero. Xylella è una grave malattia vegetale che uccide gli olivi. Zero fakenews. Mi spiace amico".