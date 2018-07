Crac del Credito cooperativo fiorentino: Verdini condannato 6 anni e 10 mesi in appello

Denis Verdini è stato condannato a 6 anni e 10 mesi al processo d’appello a Firenze per il crac della Banca Credito cooperativo fiorentino di cui è stato presidente. La corte ha ridotto la pena inflitta in primo grado, che era stata di nove anni. Riduzioni anche per gli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, condannati oggi a 5 anni e 10 mesi ciascuno.

La Corte d’appello di Firenze ha inoltre accolto patteggiamenti per l’ex dg Pietro Italo Biagini a 3 anni e 10 mesi (in primo grado aveva avuto 6 anni per bancarotta fraudolenta) e per numerosi membri del cda e del collegio dei revisori dei conti a 1 anno e 8 mesi.

Nella stessa sentenza con cui la Corte d’appello ha condannato a 6 anni e 10 mesi Denis Verdini per il crac della Credito cooperativo fiorentino di cui è stato presidente per 20 anni, i giudici hanno emesso condanne per il filone del processo sui contributi erogati dal Fondo per l'editoria dello Stato alla Società toscana di edizioni (Ste). In particolare l’ex ad ed ex deputato di Ala Massimo Parisi ha avuto 1 anno, 5 mesi e 15 giorni, l’ex presidente della Ste Girolamo Strozzi Majorca 8 mesi e 15 giorni, Pierluigi Picerno 9 mesi e 15 giorni.

La sentenza comprende diverse riduzioni di pena rispetto al primo grado, ma diversamente da quanto scritto in precedenza sono aumentate oggi le condanne per gli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, oggi condannati a 5 anni e 10 mesi: in primo grado la pena per entrambi era stata a 5 anni e mezzo.