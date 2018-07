Dl dignità: Di Maio, colpo mortale a Jobs Act-burocrazia

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Il decreto dignità si basa su "tre concetti: diamo un colpo mortale al precariato, licenziando il Jobs Act; diamo un colpo mortale alla parte più insidiosa della burocrazia, per cui ci diranno che vogliamo favorire gli evasori quando vogliamo favorire i cittadini onesti; siamo il primo Paese in Ue che dice stop al gioco d'azzardo e diciamo no alle multinazionali che vengono qui, prendono soldi e delocalizzano". Lo afferma il il vice premier Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi.