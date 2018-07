Nomadi: Raggi,porterò Salvini in campi

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Una visita ai campi Rom con Salvini? Le segreterie sono in contatto, quindi ci incontreremo quanto prima, sarà bello portare il ministro a vedere i campi, soprattutto l'attività che stiamo facendo e che ci suggerisce l'Europa per superarli nel segno dell'inclusione, dell'applicazione per tutti dei diritti e dei doveri come stabilisce la Costituzione. Questo è un percorso che abbiamo avviato due anni fa". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, interpellata a margine della presentazione della Mic card in Campidoglio.