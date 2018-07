Insulti a cacciatrice Usa per foto con rara giraffa uccisa

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Un donna americana con la passione per la caccia ha orgogliosamente postato sul web una serie di foto- trofeo di lei accanto a un raro esemplare di giraffa nera, da lei appena ucciso a fucilate durante un viaggio in Sudafrica. Un gesto che, lungi dal procurarle la gloria imperitura alla quale aspirava, le ha attirato una serie di insulti. Le foto mostrano Tess Thompson Talley, 37 anni, del Kentucky, nella savana con in mano il fucile e parzialmente avvolta dal lungo collo dell'animale accasciato. "Le mie preghiere perché si realizzasse il sogno di una vita sono state esaudite. Ho avvistato questo raro maschio di giraffa nera, l'ho inseguito per un po'. Sapevo che era quello giusto. Aveva più di 18 anni, pesava 18 quintali e avevo la fortuna di poterne ricavare 9 quintali di carne". Simile scandalo fu nel 2015 l'abbattimento di Cecil, leone maschio del parco di Hwange, Zimbabwe, ferito con le frecce e finito col fucile da un dentista del Minnesota, Walter Palmer, che si disse avesse pagato 50 mila dollari.