Gb vieterà terapie di conversione dell'orientamento sessuale

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Il governo britannico intende adottare un piano d'azione in favore persone di orientamento sessuale Lgbt, con misure, tra l'altro, per porre fine alle cosiddette 'terapie di conversione' delle tendenze omosessuali. La premier Theresa May ha promesso che il piano sarà "un cambiamento reale e duraturo", secondo quanto riporta il Guardian. Il testo di 30 pagine contiene una serie di impegni, anche per migliorare la risposta della polizia agli episodi di omicidio di omosessuali e transessuali, un maggiore sostegno per studenti e insegnanti e miglioramenti ai servizi legati all'identità di genere per persone 'transgender'. Le proposte, che riceveranno un finanziamento iniziale di 4,5 milioni di sterline, sono state accolte favorevolmente dai gruppi di pressione Stonewall e Lgbt Foundation.