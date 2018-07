(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 4 LUG - Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di un capannone alla periferia di Umbertide. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che al momento non escludono alcuna ipotesi. Il corpo - in base ai primi rilievi - è stato interessato in parte dalle fiamme. Crollato anche una parte del tetto della struttura. Per spegnere l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello. Sul posto anche il medico legale per accertare le cause della morte. Tra le possibilità quella che l'uomo possa essere deceduto per soffocamento a causa del fumo sprigionato dalle fiamme ma anche l'omicidio. (ANSA).