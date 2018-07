(ANSA) - BOLOGNA, 4 LUG - Un incendio è scoppiato la scorsa notte in un magazzino che ospita l'archivio storico della Cineteca di Bologna, a Sasso Marconi. Dalle prime informazioni le fiamme, divampate verso le 2.30, hanno bruciato una sezione di bobine di vecchi film, che fanno parte dell'archivio storico di pellicole custodite dalla Cineteca. Sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, da Bologna e da Pianoro, che hanno lavorato fino all'alba per spegnere il rogo e scongiurare che si estendesse al resto della struttura, in via Vizzano. Sul posto anche i Carabinieri. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. (ANSA).