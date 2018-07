Presidente Corte Suprema sfida Varsavia

(ANSA) - VARSAVIA, 4 LUG - In Polonia il primo presidente della Corte suprema, la giudice Malgorzata Gersdorf, ha sfidato il presidente della repubblica Andrzej Duda, e si è presentata stamani al lavoro nella sede della Corte, nonostante l'entrata in vigore della nuova legge che ha mandato in pensione lei e altri giudici dell'alta corte. Un provvedimento per il quale la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti del governo di Varsavia."Spero che vengano rispettati i valori della democrazia e che verrà ripristinato lo stato di diritto", ha detto la Gersdorf. Un centinaio dei quali, dopo la massiccia manifestazione di ieri, ha trascorso la notte davanti alla sede della Corte in difesa dell'autonomia del potere giudiziario in Polonia. Ieri Duda ha confermato l'entrata in vigore della legge che impone da oggi le dimissioni degli giudici 'over 65', compresa Gersdorf, nonostante la garanzia costituzionale che il primo giudice venga eletto per sei anni: termine che per lei avrebbe dovuto scadere nel 2020.