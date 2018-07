Media, Israele pronto ad abbattere la 'Scuola di Gomme'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 LUG - "Forze d'occupazione" israeliane hanno "circondato" da questa mattina la comunità beduina di Khan Al Amar, in Cisgiordania, per procedere all'espulsione dei residenti e all'abbattimento delle strutture, tra cui la 'Scuola di Gomme'. Lo riferiscono i media palestinesi che citano Walid Assaf, capo della Commissione che si oppone allo smantellamento. Secondo Assaf "dozzine di attivisti sono in questo momento sul posto per seguire i preparativi di Israele di demolizione della comunità e della scuola che serve oltre 150 studenti di cinque comunità vicine". Secondo fonti diplomatiche, domani i rappresentanti di Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna e Italia chiederanno ad Israele il rinvio della decisione della Corte Suprema per l'abbattimento delle strutture della Comunità.