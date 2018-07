Stalking ai danni della moglie di Colin Firth, le difese: "Trovato accordo extragiudiziale"

Si chiude con un accordo extragiudiziale la vicenda che coinvolge Marco Brancaccia, giornalista dell’Ansa, accusato di stalking ai danni di Livia Giuggioli, moglie dell’attore britannico Colin Firth. Le parti hanno raggiunto un accordo e il gup Cinzia Parasporo, che era chiamata a decidere in merito alla richiesta di rinvio a giudizio, ha aggiornato il processo al 3 ottobre prossimo.

In una nota congiunta gli avvocati di Brancaccia e Giuggioli affermano che «per il bene delle rispettive famiglie, le parti hanno deciso di raggiungere un accordo per chiudere la vicenda processuale. Si è chiesto - affermano gli avvocati Rosita Vallone, Andrea Ordine e Livia Lo Turco - pertanto, un rinvio, per formalizzare l’accordo che preclude sin da ora a tutte le parti la possibilità di rendere ulteriori dichiarazioni pubbliche sulla vicenda».