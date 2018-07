(ANSA) - STRASBURGO, 4 LUG - "Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani sarà in visita ufficiale in Niger il 16-18 luglio". Lo riferisce una nota dell'Eurocamera precisando che "questa visita avrà interesse politico ed economico. Una delegazione di investitori europei accompagnerà Tajani allo scopo di promuovere partenariati e investimenti tra imprese europee e del Niger, in settori chiave come l'agricoltura, le energie rinnovabili e il digitale".