Incontro Temer-Lopez Obrador a fine luglio

(ANSA) - BRASILIA, 4 LUG - Il presidente del Brasile, Michel Temer, ha annunciato che si incontrerà questo mese in Messico con il presidente eletto Andrés Manuel López Obrador. "Ho telefonato a Andrés Manuel López Obrador e mi sono congratulato con lui per la vittoria alle elezioni in Messico, lavoreremo per rafforzare ulteriormente le relazioni tra i nostri paesi", ha affermato il capo di Stato brasiliano, aggiungendo che "abbiamo organizzato un incontro a Puerto Vallarta, in Messico, al summit Mercosur-Alleanza del Pacifico", che si terrà il 24 luglio. All'inizio di luglio, Temer e i suoi colleghi del Mercosur si sono incontrati in Paraguay, dove hanno concordato di negoziare la formazione di un'area di libero scambio con l'Alleanza del Pacifico, formata da Messico, Colombia, Perù e Cile. López Obrador, del Movimento per la rigenerazione nazionale (Morena) di sinistra, è stato eletto domenica nuovo presidente messicano, carica che assumerà a dicembre.