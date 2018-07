(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "Entro il 9 luglio noi daremo il nome dei componenti delle commissioni di garanzia, vigilanza e Giunte. Quindi l'11 luglio si procederà con l'insediamento di queste commissioni, tra cui il Copasir, e con l'elezione delle presidenze. Il 18 si voterà per il Cda Rai". A delineare il calendario dei lavori, deciso dalla Conferenza dei Capigruppo di palazzo Madama è il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci. E sul fatto che alla Camera fosse stato deciso l'11/7 come data per l'elezione del Cda risponde: "Abbiamo stabilito con il presidente Fico di spostare la data al 18".