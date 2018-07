(ANSA) - MADRID, 4 LUG - Il fondatore di Open Arms Oscar Camps ha denunciato oggi che il viaggio di rientro a Barcellona della nave ammiraglia della ong catalana dopo la chiusura dei porti di Malta e Italia "è costato 4 giorni e 360 morti". Nella conferenza stampa tenuta dopo l'arrivo della nave nella capitale catalana Camps ha detto che al momento davanti alle coste libiche non ci sono navi delle ong, affermando che negli ultimi giorni "abbiamo lasciato morire 360 persone". "Il governo di Malta non lascia partire le nostre navi, ha detto ancora, quello italiano non ci lascia entrare".