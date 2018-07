Papa a Bari: Comune attiva BariAllerta su logistica evento

(ANSA) - BARI, 4 LUG - Per consentire a chi parteciperà all'incontro di preghiera con il Papa e i Patriarchi delle Chiese del Medio Oriente, sabato 7 luglio a Bari, di ricevere informazioni capillari sulla logistica dell'evento, il Comune ha attivato BariAllerta, il sistema che invia contemporaneamente informazioni su diversi canali di comunicazione e riguardo differenti luoghi. Il cittadino potrà accedere alle informazioni di BariAllerta su Facebook, mettendo 'mi piace' alla pagina ufficiale del Comune di Bari; su Twitter, diventando follower dell'account ufficiale del Comune; scaricando l'app mobile BARInforma o BaRisolve, e dando il consenso alla ricezione delle notifiche push. Si potrà anche accedere alle informazioni via mail, registrandosi al portale istituzionale del Comune e accedendo alla sezione 'Profilo utente' per dare il consenso alla ricezione di messaggi Bariallerta; su WhatsApp, inviando un messaggio con scritto 'Bari' al numero 3669013563. E infine su Telegram, cercando il canale Bariallerta. (ANSA).