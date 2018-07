(ANSA) - BOLOGNA, 4 LUG - "A Bologna qualche vigliacco insulta me, la Lega, e i milioni di cittadini che ci hanno dato fiducia e ci chiedono ogni giorno di portare un po' di buonsenso al governo. I delinquenti nazisti siete voi, che pena. Non ci fate paura, noi andiamo avanti". L'ha scritto su twitter il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. Il riferimento è ad alcuni ritagli di giornale incollati e ad alcune scritte contro Salvini e la Lega apparse in un parcheggio della città. La foto era stata diffusa in mattinata dalla sottosegretaria bolognese, sempre della Lega, Lucia Borgonzoni. "Questo compare in un parcheggio in gestione Tper (partecipata di comune, regione ecc...)", aveva scritto Borgonzoni su Facebook. (ANSA).