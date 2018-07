Balcani: quadrilaterale Grecia-Serbia-Romania-Bulgaria

(ANSAmed) - BELGRADO, 4 LUG - Il rafforzamento della collaborazione regionale nei Balcani, con particolare riguardo a progetti comuni nel campo delle infrastrutture e dell'energia, è al centro di una riunione quadrilaterale Grecia-Serbia-Romania-Bulgaria apertasi nel pomeriggio a Salonicco. Il premier greco Alexis Tsipras ha accolto gli ospiti con i quali ha avviato le discussioni, che proseguiranno in una cena di lavoro, prima di una conferenza stampa comune. Romania e Bulgaria sono presenti con i rispettivi capi di governo - Vjorica Dancila e Boyko Borissov, mentre a rappresentare la Serbia, unico dei quattro paesi a non far parte della Ue, e' il presidente Aleksandar Vucic. Si tratta della quarta riunione di tale quadrilaterale balcanica e i lavori si svolgono alla vigilia di altri due importanti vertici regionali: il summit nel formato '16+1' fra Cina e 16 paesi dell'Europa centrorientale in programma il 6 e 7 luglio a Sofia, e il nuovo vertice dei Balcani occidentali previsto il 9 e 10 luglio a Londra.