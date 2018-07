Dazi: Cina, Usa 'stanno aprendo fuoco' sul mondo

(ANSA) - PECHINO, 5 LUG - Gli Usa stanno "aprendo il fuoco" sul mondo con la minaccia di dazi, colpendo il processo globale di produzione e distribuzione: il ministero del Commercio cinese mette in guardia sugli effetti delle mosse americane assicurando che Pechino reagirà all'istante contro la stretta all'import 'made in China'. I dazi Usa per 34 miliardi di dollari saranno efficaci tra circa 24 ore: alle 00:01 di venerdì, mentre Pechino risponderà nello stesso giorno, ma a causa delle 12 ore di fuso orario diverso lo farà poco dopo mezzogiorno (6:00 in Italia).