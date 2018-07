Migranti: svastiche su biglietti in centro accoglienza

(ANSA) - PAVIA, 5 LUG - Insulti razzisti, a fianco di svastiche, e altre minacce: il tutto scritto in biglietti che di notte vengono lanciati da sconosciuti nel giardino di Villa Ticinum, la sede dello Sprar di Pavia: la struttura comunale che ospita 48 richiedenti asilo politico. A segnalare il caso è un'operatrice del centro che parla di "biglietti pieni di odio contro i nostri ragazzi, con disegnata una svastica. L'ho segnalato in Questura, mi hanno detto di stare tranquilla. Ma io tranquilla non lo sono per nulla". Una preoccupazione che sembra essere condivisa anche dalle altre persone che lavorano allo Sprar.