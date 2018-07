(ANSA) - ROMA, 5 LUG - L'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, si recherà oggi in visita ufficiale in Francia dove è previsto un incontro con il Presidente francese Emmanuel Macron. Lo riporta il quotidiano di Doha The Peninsula. Durante la vista è prevista anche la firma di diversi accordi. A settembre 2017 l'emiro del Qatar si era recato in Francia nella sua prima visita ufficiale all'estero dopo l'imposizione del blocco da parte di Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti ed Egitto a giugno 2017. Il Presidente francese Macron si è recato in visita ufficiale a Doha a dicembre 2017.