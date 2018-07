(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Le autorità statunitensi stanno eseguendo i test del Dna per ricongiungere i bimbi separati al confine con il Messico con i loro genitori: lo ha detto un funzionario federale alla Cnn. Il funzionario non ha voluto rivelare quando sono iniziati i test, se essi richiedono il consenso degli interessati, nè se il Dna prelevato viene poi tenuto in un database. Jennifer K. Falcon, una direttrice dell'organizzazione non-profit texana Raices, ha criticato i test commentando che la raccolta del Dna permetterà al governo americano di sorvegliare i bambini "per il resto delle loro vite". Falcon ha quindi aggiunto che è impossibile che i bambini - alcuni dei quali sono appena bebè - possano dare il loro consenso al prelievo del Dna.