(ANSA) - BRUXELLES, 05 LUG - "Rispetto il lavoro di tutti, ma non condivido la sentenza" della Cassazione sul sequestro di 49 milioni di fondi della Lega. E' quanto ha precisato il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine della sua partecipazione ai lavori della plenaria del Comitato Ue delle Regioni Ue in corso a Bruxelles. "Non esiste, 49 milioni è una cifra paurosa - prosegue - fuori dal mondo. Pur prendendo atto della sentenza, che rispetto, c'è anche un tema di esercizio della democrazia perché, se tutto fosse applicato alla lettera, stiamo parlando della chiusura di un partito".