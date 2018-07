Iran: chiesto rilascio diplomatico arrestato in Germania

(ANSA) - TEHERAN, 4 LUG - Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato gli ambasciatori di Belgio e Francia e l'incaricato d'affari tedesco a Teheran per protestare contro l'arresto di un diplomatico iraniano, Assadollah Assadi, avvenuto in Germania su richiesta della Francia. Il vice ministro degli Interni, Abbas Araghchi, ha duramente criticato, nell'incontro con il rappresentante della Francia, il sostegno dato all'organizzazione dei Mujaheddin iraniani (Mko) e l'autorizzazione loro data per tenere un incontro a Parigi il 30 giugno scorso, alla presenza di rappresentanti dell'area radicale statunitense. "I gruppi del terrorismo radicale non dovrebbero trovare riparo nel promuovere radicalismo e terrorismo con il pretesto della libertà di parola", ha aggiunto il viceministro. Ha quindi sollecitato il rilascio "immediato e incondizionato" del diplomatico ricordando che questi gode fra l'altro di immunità, in base alla convenzione di Vienna.