La ministra Grillo. "Aspetto un figlio. E lo farò vaccinare".

E’ in attesa di un figlio e lo farà vaccinare. A rivelare la propria maternità è il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo ad una domanda in occasione di una conferenza stampa al dicastero sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2018-2019. Grillo ha affermato di aspettare un bambino, sottolineando la propria intenzione di vaccinarlo.

Per la frequenza del prossimo anno scolastico 2018-19 basterà l’autocertificazione ovvero una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da presentarsi alle scuole. Non è perentorio il termine del 10 luglio. Lo hanno affermato il ministro della salute e quello dell’istruzione, Giulia Grillo e Marco Bussetti, illustrando la circolare congiunta in merito all’obbligo vaccinale per il prossimo anno scolastico. Non sarà dunque necessario, come era previsto per legge, presentare entro il 10 luglio la certificazione ufficiale della asl che comprovi l’avvenuta vaccinazione. La possibilità di far iscrivere i bambini a scuola con la sola autocertificazione delle vaccinazioni anzichè la documentazione è una misura che tende «ad evitare ulteriori appesantimenti» secondo l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, che non lo considera un passo indietro.

«Regione Lombardia - ha spiegato a margine di un convegno sulla senologia - da quest’anno, avendo una banca dati regionale unica, ha adottato lo scambio diretto tra scuola e sistema sanitario. La autocertificazione o il deposito del certificato era previsto ancora quest’anno per le Regioni in cui non c'era questa banca dati. Noi l’abbiamo superato tant'è che abbiamo ricevuto per ora circa dalla metà delle scuole gli elenchi e avevano già verificato la percentuale di bambini che aveva fatto le vaccinazioni o aveva un deficit di vaccinazione».

E comunque, il ministro della Salute Giulia Grillo «ha ribadito l’efficacia e l’importanza delle vaccinazioni e anche il mantenimento dell’obbligo, e di questo - ha concluso Gallera - sono molto contento».

«Da noi non si porta nessuna autocertificazione», anche perchè «in Toscana non so come si potrebbe applicare». Lo ha affermato Stefania Saccardi, assessore alla salute della Regione Toscana, a proposito dell’introduzione del sistema dell’autocertificazione per l'obbligo vaccinale dei bambini delle scuole.

«Abbiamo una piattaforma web - ha detto Saccardi - nella quale le scuole hanno la possibilità di inserire i dati dei ragazzi iscritti, e automaticamente espungere il dato dei bambini che non sono in regola con le vaccinazioni». Ad ora tuttavia «non ho capito quale sia l’intenzione del ministro, leggeremo la circolare», ha aggiunto Saccardi a margine della presentazione del rapporto Welfare e salute 2017: «Credo che se si vuole cambiare la legge sulle vaccinazioni - ha dichiarato - si debba avere il coraggio di andare in Parlamento e cambiarla, senza introdurre un sistema come l’autocertificazione che, peraltro, in Toscana non so come si potrebbe applicare».(ANSA).