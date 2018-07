Ragazzine fotografano uomo che le molesta su bus, arrestato

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Si stavano recando a scuola a bordo di un autobus, quando sono state avvicinate da un uomo che ha iniziato a parlare dei pericoli che si corrono sui mezzi pubblici per la presenza dei borseggiatori e poi le ha pesantemente molestate. Ma le ragazzine hanno messo in fuga l'uomo urlando e gli hanno scattato alcune foto con il cellulare. All'arrivo a scuola, le insegnanti hanno avvisato le loro famiglie e la polizia. Gli agenti del commissariato Castro Pretorio, diretto da Antonino Mendolia, hanno raccolto le testimonianze delle ragazze con l'ausilio di una psicologa minorile. Dalle descrizioni acquisite, gli investigatori sono risaliti a una vecchia conoscenza: un uomo di 54 anni con precedenti di polizia per violenza sessuale e atti osceni, che è risultato essere proprio l'uomo fotografato dalle vittime. Sulla base delle risultanze investigative prodotte dai poliziotti l'autorità giudiziaria ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale.