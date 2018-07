(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "Considerato il numero di persone colpite non ci sono rischi per la salute della comunità". Lo ha assicurato il ministro degli Interni britannico, British Journal of General Practice, riferendo alla Camera sul caso della coppia avvelenata ad Amesbury, vicino Salisbury, con lo stesso di tipo di agente nervino utilizzato contro l'ex spia russa Serghiei Srkipal e la figlia Yulia. Javid ha aggiunto che "tutti i luoghi frequentati dagli Skripal sono stati decontaminati e sono considerati sicuri " dalla polizia e da Public Health England.