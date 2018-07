Migranti:Orban,Berlino li rimandi in Grecia non da noi

(ANSA) - BERLINO, 5 LUG - "L'Ungheria non è lo stato di primo ingresso per i migranti. Ma lo è la Grecia". Lo ha detto Victor Orban, oggi a Berlino, in conferenza stampa con Angela Merkel. "Non è nostro compito registrare i migranti che arrivano dalla Grecia non registrati. Noi pensiamo che la Germania debba rimandare indietro i migrati in Grecia e non in Ungheria", ha aggiunto. "Si è chiarito che io e la cancelliera, che Germania e Ungheria vedono il mondo in un modo diverso. Ma aspiriamo a una stretta collaborazione", ha detto Orban. "Sulla migrazione abbiamo prospettive molto diverse - ha sottolineato anche la cancelliera - per quel che riguarda Schengen e la distribuzione dei profughi. Collaboriamo bene, invece, per quel che riguarda Frontex e lo sviluppo in Africa, e il contrasto delle ragioni della fuga", ha aggiunto Merkel.