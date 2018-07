(ANSA) - TORINO, 5 LUG - Il capogruppo del PD in consiglio comunale a Torino, Stefano Lo Russo, è stato ascoltato oggi in procura come persona informata sui fatti in merito a uno dei filoni di indagine aperti sul Salone del Libro. L'ambito, in particolare, è quello di una consulenza che gli organizzatori della kermesse libraria affidarono nel 2017 al portavoce della sindaca, Luca Pasquaretta. Al momento, secondo quanto si apprende, non ci sarebbero iscrizioni nel registro degli indagati. "Non posso proprio dire niente" ha affermato Lo Russo mentre lasciava palazzo di giustizia.(ANSA).