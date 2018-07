(ANSA) - BOLOGNA, 5 LUG - "Forte temporale in corso su Bologna: massima attenzione a sottopassi, cartelloni stradali, alberi". L'ha scritto sui propri profili social il Comune di Bologna. Sulla città sono in corso violente piogge accompagnate da forti venti che stanno facendo scuotere gli alberi anche nel centro storico e lungo i viali di circonvallazione. Disagi al traffico e sono segnalati black out elettrici. Il profilo twitter di allerta meteo della Regione Emilia-Romagna, gestito da Arpae e Agenzia protezione civile Emilia-Romagna, segnala temporali intensi sulla pianura e la collina delle province di Modena e Bologna accompagnati da forti raffiche di vento. La perturbazione è in spostamento verso est.