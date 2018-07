(ANSA) - VIENNA, 5 LUG - "Non ci saranno misure della Germania nei confronti dell'Austria, la settimana prossima ci sarà una riunione tra i ministri dell'Interno di Germania, Austria e Italia per decidere misure per chiudere la rotta dei migranti nel Mediterraneo. Questo è nell'interesse dell'Italia, ma anche di Germania e Austria". Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz al termine dell'incontro col ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer.