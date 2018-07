Espulso ma Svizzera lo rimanda in Italia, giudice lo libera

(ANSA) - BOLOGNA, 5 LUG - Espulso nel 2017, aveva lasciato l'Italia, ma è tornato ieri all'aeroporto di Bologna 'contro la sua volontà' e accompagnato da tre agenti della polizia svizzera. L'uomo, un marocchino di 35 anni, è stato arrestato dalla Polizia di frontiera per aver violato il divieto di ingresso nel territorio nazionale ma il giudice non ha convalidato l'arresto per mancanza di elemento soggettivo ed ha rimesso in libertà lo straniero. La paradossale vicenda inizia a maggio 2017 con un ordine di espulsione del questore di Rimini per il marocchino, con precedenti. Da quel momento l'uomo, ha riferito, è stato tra Francia, Germania (dove ha chiesto protezione internazionale) e Svizzera, dove è stato arrestato a giugno. Qui le autorità hanno deciso di espellerlo verso l'Italia, tentando invano una prima volta e poi imbarcandolo coattivamente il 4 luglio. L'uomo, difeso dall'avv.Mauro Cavalli, ha spiegato che non voleva tornare, consapevole dell'ordine di espulsione. Il giudice Massimiliano Cenni lo ha scarcerato. (ANSA).