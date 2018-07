Rapper scomparso, c'è un indagato per lesioni

(ANSA) - BOLOGNA, 5 LUG - C'è un indagato per lesioni gravi nella vicenda di Domenico D'Amato, il rapper 28enne scomparso dal marzo 2017 a Molinella, nel Bolognese. Si tratta dell'ex coinquilino, con quale il ragazzo ha vissuto per alcuni mesi prima della sparizione. Il suo appartamento nel centro della cittadina, dove anche Domenico ha abitato fino a fine febbraio 2017, è stato perquisito dai Carabinieri del nucleo investigativo e sezione investigazioni scientifiche, delegati dalla Procura. Secondo l'avvocato Barbara Iannuccelli, che assiste la famiglia del 28enne, è emerso che Domenico il 28 febbraio 2017 andò al pronto soccorso dell'ospedale di Budrio a farsi medicare una ferita da taglio alla mano, e avrebbe raccontato a un amico di avere avuto un litigio in quella casa. Per il legale, il coinquilino è probabilmente una delle ultime persone ad avere visto Domenico, che il 2 marzo successivo è entrato in una comunità di Fontanelice dalla quale si è poi allontanato subito, lasciando tutti i suoi effetti personali. (ANSA).