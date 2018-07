Treno deragliato: numero giunto 'riemerge' ma no costruttore

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - E' ora leggibile, dopo un lungo lavoro di pulizia dal calcare, il numero di serie presente sul giunto in cattivo stato collocato nel cosiddetto 'punto zero' dove, lo scorso 25 gennaio all'altezza di Pioltello, si staccò un pezzo di rotaia e deragliò il treno 10452 causando 3 morti e 50 feriti. Tuttavia, quel numero, finalmente 'riemerso', non rimanda al momento ad alcun documento che permetta di risalire all'azienda che lo ha fabbricato e, dunque, gli inquirenti milanesi oggi hanno consegnato a Rfi un invito formale affinché arrivi a capire chi lo ha costruito. Si pensava, infatti, che una volta 'riaffiorato' il numero (è stato ripulito con un prodotto anticalcare, ma la targa stessa sarebbe diversa da altre presenti su giunti simili) si sarebbe riusciti facilmente a risalire al costruttore (Rfi stessa o un'azienda esterna) ma così non è stato per ora. Intanto, gli accertamenti irripetibili sul giunto iniziati nei giorni scorsi si sono conclusi e altre analisi ci saranno a settembre.