Pistola, droga e maschera Berlusconi, presi madre e figlio

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa e 6 colpi nel caricatore, 15 grammi di cocaina e 10 di hashish nascosti in una cassaforte, materiale per il taglio, 2.300 euro in contanti e una maschera di plastica raffigurante Berlusconi. E' il materiale trovato a casa di un 47enen e della madre 70enne, entrambi arrestati dai carabinieri di Pieve Emanuele a Rozzano (Milano) dopo una perquisizione seguita a un controllo in strada. I militari, infatti, avevano notato l'auto dei due aggirarsi in maniera sospetta attorno alle farmacie e ai bar di Rozzano, Pieve Emanuele e Opera. Una volta fermata la vettura hanno scoperto che il 47enne aveva precedenti per rapina e armi (oltre a essere sorvegliato speciale) e l'anziana nota per reati di droga. Hanno così deciso di perquisire la loro abitazione e appena entrati hanno scoperto su una libreria la pistola. Il materiale trovato lascia supporre che stessero preparando un colpo in zona.