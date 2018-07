Usa: Trump, ho accettato dimissioni di Scott Pruitt

(ANSA) - WASHINGTON, 5 LUG - "Ho accettato le dimissioni di Scott Pruitt" da capo dell'Epa, l'Agenzia Usa per la protezione ambientale. E' lo stesso Donald Trump a comunicarlo via Twitter, dando quindi la notizia del ritiro di Pruitt che da settimane era nel mirino per via di diversi scandali a sfondo etico.