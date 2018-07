Corea Nord: missione Pompeo a Pyongyang, focus su nucleare

(ANSA) - PECHINO, 6 LUG - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha lasciato questa mattina la Yokota Air Base, alle porte di Tokyo, diretto a Pyongyang per la terza volta in poco più di tre mesi, parte degli sforzi per far procedere i negoziati sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Pompeo ha in programma incontri nella visita di due giorni con il leader Kim Jong-un e con altri funzionari puntando a far avanzare l'attuazione della Dichiarazione di Singapore del 12 giugno firmata da Kim e dal presidente Donald Trump, malgrado i media americani abbiano da ultimo alimentato forti dubbi, citando anche fonti di intelligence Usa, sulla reale volontà di Pyongyang di rinunciare alle ambizioni nucleari. Washington ha confermato la posizione sulla "completa e verificabile" denuclearizzazione. In un cinguettio postato questa mattina su Twitter, Pompeo ha scritto di aver parlato durante il volo con Trump che "crede che il presidente Kim veda un diverso, più luminoso futuro per la sua gente. Entrambi speriamo sia la verità".(ANSA).