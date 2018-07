Torna a crescere l'uso dell'eroina : +9,7% morti overdose

Torna a crescere l’uso di eroina, di marijuana e delle droghe sintetiche, diminuisce la cocaina. E' quanto rileva la relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga della Polizia sulla base dei sequestri e delle operazioni di contrasto al traffico di stupefacenti.

L’aumento significativo dei sequestri di eroina (+27,95%) è da attribuire, secondo gli analisti, ad un ritorno di questa sostanza sul mercato di consumo nazionale; l’aumento della marijuana (+117,76%) alla ripresa dei traffici tra le due sponde dell’Adriatico, e delle droghe sintetiche nella presentazione in polvere (+101,17).

La conseguenza del ritorno dell’eroina è l’aumento di morti per overdose che, invertendo un trend decennale che sembrava ormai consolidato, nel 2017 segna un sensibile aumento (+9,7%) rispetto all’anno precedente. (SEGUE).

Secondo gli analisti dell’Antidroga una delle cause principali di questi decessi è da attribuirsi alla circolazione sul mercato di consumo di eroina mescolata con altre sostanze di derivazione sintetica, mimetiche degli effetti dell’oppio, «come il famigerato fentanil».

Di contro i sequestri di cocaina segnano un -12,88%, dovuto principalmente al parziale dirottamento dei carichi destinati al territorio nazionale verso i grandi scali marittimi del Nord Europa; calo anche per l’hashish (-21,55%) e per le piante di cannabis (-43,31%).

Il 2017, secondo l’Antidroga, si caratterizza, anche per la comparsa di un altro fenomeno di consumo che – secondo le valutazioni del Consiglio Superiore di Sanità – appare potenzialmente pericoloso per la salute degli assuntori. Si tratta della commercializzazione e dell’utilizzo delle miscele vegetali composte dalle infiorescenze essiccate della canapa sativa, a basso tenore di THC, provenienti da colture ottenute da sementi di varietà utilizzate per la produzione di canapa industriale. In attesa di conoscere il pronunciamento e le iniziative delle Autorità Sanitarie, le Forze di Polizia e l'Autorità Giudiziaria, a partire dallo scorso anno, hanno avviato controlli e campionature per contenere il rischio di una diffusione incontrollata di tali prodotti, che vengono assunti attraverso il fumo, e per verificare se tanto il consumo quanto la cessione a terzi possano trovare regolamentazione nella disciplina prevista dal Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti.