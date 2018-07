Treno deragliato: indagini, spunta 'buco' tra 2 parti rotaia

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Un 'buco', ossia uno spazio vuoto, di circa due centimetri sarebbe stato individuato tra le due parti di rotaia, che erano unite dal giunto in cattivo stato, nel cosiddetto 'punto zero' dove si staccò un pezzo di rotaia di 23 centimetri e deragliò il treno 10452, all'altezza di Pioltello, nel Milanese, causando, lo scorso 25 gennaio, tre morti e 50 feriti. E' stato analizzato negli accertamenti irripetibili della consulenza disposta dalla Procura di Milano, a cui hanno preso parte anche i consulenti delle difese e delle parti offese, che hanno documentato le analisi con foto e video. La distanza tra i due pezzi di rotaia avrebbe dovuto essere di pochi millimetri. Inoltre, pare che la 'zeppa' di legno che era stata collocata sotto il giunto per evitare che la rotaia battesse contro la massicciata non arrivasse a toccare la rotaia stessa. Gli accertamenti proseguiranno il 23 luglio, quando sarà analizzato il pezzo di 23 centimetri, e il 19 settembre.