(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "Ad ogni imbarcazione con la capacità di effettuare operazioni di salvataggio dovrebbe essere consentito di sbarcare nel posto sicuro più vicino". È la posizione espressa dall'Unhcr. "Per noi in questo momento la Libia non è un porto sicuro di sbarco", ha affermato in conferenza stampa il rappresentante per il sud Europa dell'agenzia Onu, Felipe Camargo. "Mi sembra difficile pensare che la guardia costiera libica possa salvarli tutti", ha aggiunto il rappresentante dell'Unhcr in Libia Roberto Mignone.